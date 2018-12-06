Депутаты Думы Владивостока приняли городской бюджет на три ближайших года

В нем нет ни дефицита, ни профицита

Калькуляция бюджета. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Бюджет Владивостока на будущий 2019-й год, будет бездефицитным и составит 12,9 млрд рублей. Дума города Владивостока во втором и третьем чтениях приняла проект МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" сегодня, 6 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

На голосование были вынесены и планы на 2020 и 2021 годы. Весь трехлетний бюджет краевого центра задуман бездефицитным. Но и лишних средств, как было в прошлом году, в нем не предполагается. При этом прослеживается тенденция к сокращению городской казны: так, в 2020 году бюджет Владивостока составит 12, 79 млрд рублей, а в 2021 – 12,55 млрд рублей.

— Безусловно, Владивосток – донор всего края и локомотив его развития. Основной доход бюджета города – НДФЛ, собираемые налоги. Владивосток оставляет себе 15 % собираемого НДФЛ, и еще 6,6 % ранее возвращалось к нам компенсационным путем от края. Сейчас край изменил этот процент с 6,6% до 4,6%, то есть, мы потеряли 450 млн доходов, — прокомментировал сокращение бюджета председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков. – Вдобавок, теперь по-другому распределяются доходы от штрафов между краем и городом – это еще выпадае порядка 150 млн рублей. Соответственно, мы не можем позволить городу держать профицитный бюджет. Все статьи расходов Владивосток сохранит, но некоторые получат финансирование в меньшем объеме. Например, у нас 30 % школ не оснащены пожарной сигнализацией, на это нужно около 700 млн рублей. Безусловно, мы надеемся, что часть капитальных затрат возьмет на себя край. Сегодня городской бюджет очень тесно связан с краевым. К положительным моментам можно отнести то, что больше денег, чем в этом году, будет выделено на наказы избирателей, — около 170 млн. И это очень правильно, депутатам приходит множество обращений по поводу благоустройства территорий.

Также председатель комитета акцентировал: в бюджете на 2019 год увеличены расходы на инвестиции в строительство и реконструкцию зданий детских садов, ремонт пришкольных стадионов и спортивных площадок, строительство жилого дома, инженерной инфраструктуры.

В расходах городского бюджета на 2019 год предусмотрены ассигнования на строительство трех и на реконструкцию двух детских садов, жилого дома на улице Глинки для переселения граждан из аварийного жилья, на реконструкцию двух школьных стадионов, капитальный ремонт двух спортплощадок и футбольного поля стадиона "Строитель". Также город закажет проект школы в районе бухты Патрокл. Предполагается строительство инженерной инфраструктуры на участках, предоставленных многодетным семьям в районе бухты Лазурная и станции "Лиман". И, наконец, в бюджет заложены средства на закупку двух катеров на воздушных подушках и 35 единиц коммунальной спецтехники для уборки автодорог.

— Важно, что трехлетний бюджет Владивостокского городского округа принят, и в новый финансовый год город войдет с утвержденным бюджетом. Несмотря на уменьшение доходов и, соответственно, расходов бюджета приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение социальных обязательств, в связи с чем объем расходов на финансирование социальной сферы увеличился на 9,5 процента по отношению к уровню текущего года. Также более чем в два раза увеличены бюджетные ассигнования на выполнение наказов избирателей. В 2019 году планируется выполнить 116 наказов по ремонту внутриквартальных дорог и проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, подпорных стен, лестниц, восстановление автобусных остановок, — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Также Дума города Владивостока приняла муниципальный правовой акт "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 11.05.2016 № 270-МПА "Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока"

МПА предусмотрено увеличение с 55 до 100 календарных дней срока принятия Думой города Владивостока решения по вопросу об избрании главы города Владивостока. При этом отсчет 100-дневного срока будет вестись со дня принятия Думой города Владивостока решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии.

— Опыт проведения конкурса в 2017 году показал, что установленные ранее сроки проведения отдельных конкурсных процедур недостаточные, на что неоднократно указывали члены конкурсной комиссии. Например, срок проверки документов кандидатов на достоверность представленных сведений, а также на соответствие кандидатов установленным законодательством требованиям составил всего 7 дней, включая направление соответствующих запросов в УМВД России по городу Владивостоку и администрацию Приморского края. Считаю, что увеличенные сроки являются оптимальными для проведения такого конкурса, — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.