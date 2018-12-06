Госдума разрешила страховщикам передавать ответственность по ОСАГО

Страховщики смогут обменяться "портфелями" по новым правилам

6 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном, чтении законопроект, который устанавливает особенности передачи страхового портфеля от одной страховой организации к другой. Поправки, которые учтены в законопроекте, касаются всех обязательных видов страхования: ОСАГО, ОСГОП и ОСОПО, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, страховым портфелем называется вся ответственность страховщика или перестраховщика по всем договорам страхования.

Новые нормы поясняют порядок передачи портфеля страховщиками, если у организации отзывают лицензию или она обанкротилась. Тем самым, документ будет способствовать повышению уровня защищенности граждан, которые застрахованы в компаниях, которые стали неплатежеспособными.

Законопроект устанавливает сам порядок передачи страхового портфеля и условия компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части активов. Такими профессиональными объединениями по страхованию ОСАГО является Российский союз автостраховщиков, при страховании ОСГОП и ОСОПО — Национальный союз страховщиков ответственности. Компенсация будет выплачиваться не раньше дня, когда был подписан договор о передаче портфеля, но и не позднее дня подписания акта о его приеме-передаче. Также сроки могут быть установлены дополнительно договором о передаче. Законопроект позволяет выплачивать компенсацию только денежными средствами. Выплата недостающих активов возможна из резерва гарантий профессиональных объединений страховщиков. Также страховой портфель теперь смогут передать сразу нескольким управляющим страховым организациям. В таком случае компенсация недостающей части активов должна распределиться пропорционально объему обязанностей этих организаций.

Законопроект после утверждения Советом Федерации и президентом страны, должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Отметим, например, с 2014 по 2017 годы из-за лишения лицензии или банкротства из Российского союза страховщиков были исключены 34 страховые организации из 62, которые занимались страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.