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Все побегут – и я побегу: сформирован стартовый пакет участника Honor Vladivostok Ice Run

В него вошли: противогололедные накладки на обувь, универсальные грелки, манишка и электронный чип
Общество 18:40
Honor Vladivostok Ice Run. Фото: предоставлено организаторами

6 декабря, PrimaMedia. Оргкомитет международного марафона во Владивостоке Honor Vladivostok Ice Run сформировал стартовый пакет для участников спортивного события 23 февраля. В него вошли: специальные противогололедные накладки на обувь, самонагревающиеся универсальные грелки, удобная манишка и миниатюрный электронный чип MyLaps — носитель информации с индивидуальным идентификационным номером участника, сообщает ИА PrimaMedia.

Для бегунов, которые ценят комфорт, оргкомитет международного марафона подготовил марафонские пакеты Premium и VIP-класса.

Участники, выбравшие при регистрации Premium-пакет, в фирменном рюкзаке дополнительно к базовому набору обнаружат брендированные шапку и перчатки – они помогут сохранить тепло в холодную погоду.

А те, кто выберет марафонский пакет VIP-класса, приятно удивятся, ведь в него дополнительно вошли фирменная толстовка и водонепроницаемый фитнес-браслет Honor Band 4, который станет незаменимым помощником для спортсмена любого уровня подготовки. Количество VIP-пакетов ограничено.

А самое главное – каждый финишер получит эксклюзивную медаль забега.

Традиционно генеральным спонсором полумарафона стал бренд Honor, созданный для смелых и активных людей, которые не боятся развиваться и выходить за рамки привычного. Именно поэтому Honor поддерживает храбрых любителей бега.

Напомним, 23 февраля 1 тысяча человек выйдет на лед в бухте Новик, чтобы испытать свои силы в международном полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run. Бросить вызов своим возможностям, стать частью самого масштабного спортивного события и побороться за призовой фонд в 300 тысяч рублей может каждый, нужно лишь пройти регистрацию на сайте.

Все участники и зрители гарантировано получат массу положительных эмоций и незабываемые впечатления — организаторы подготовили интересную программу до, во время и после забега. Ведь ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run — это настоящий праздник!

Регистрация на сайте honor.vladivostokice.run

Все вопросы по телефону 8-800-505-47-20 или info@vladivostokmarathon.ru.

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