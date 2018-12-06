Встретить Новый год скромнее хотят россияне

Сумма запланированных на встречу праздника средств уменьшилась в сравнении с прошлым годом

6 декабря, PrimaMedia. На празднование Нового года россияне планируют потратить в среднем 16,9 тысяч рублей. Год назад, говорится в исследование Deloitte, они планировали потратить еще больше — 17,6 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РБК со ссылкой на исследование, практически половина этой суммы (47%) будет потрачена на еду и напитки, чуть меньшая часть (42%) пойдет на подарки, остальное — на развлечения.

Российские потребители испытывают все меньше оптимизма в отношении российской экономики. На 10% — с 51% до 61% увеличилась доля тех, кто считает экономика находится в стадии рецессии. Увеличилось число тех, кто не уверен в завтрашнем дне — с 22% до 30% увеличилось число тех, кто ожидает в 2019 году снижения своей покупательной способности.