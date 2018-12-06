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Сквозного проезда через жилой двор по улице Станюковича не будет - мэрия

Публичный сервитут отменен постановлением администрации Владивостока
Общество 19:20
Через эту арку изначально предполагалось пустить поток автомобилей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Постановление об отмене сквозного проезда на Эгершельде, в районе ул. Станюковича, 54г, 56, 50а, подписано в администрации Владивостока. Такое решение было принято с учетом мнения жителей по поручению и.о. главы Владивостока Сергея Шерстюка в четверг, 6 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сквозному проезду через жилой двор по улице Станюковича, который, по предложению, мог бы снизить нагрузку в часы-пик на единственную транспортную артерию Эгершельда, не бывать. Публичный сервитут, предоставляющий свободный общий доступ на территорию, подписанный 20 ноября исполняющим обязанности главы Владивостока Сергеем Шерстюком, был отменен.

Напомним, поводом послужило недовольство местных жителей, которые собрали более 200 подписей против сквозного проезда, ведь поток машин хлынул бы мимо детского сада, жилых подъездов и входа в бассейн, создавая неудобство гражданам. Местные жители уверены, что альтернативная дорога не сократит пробки, а лишь породит новые ввиду узости проезда.

Тем временем мнение остальных жителей Владивостока разделились. Одни солидарны с жильцами, не желающими выходить из подъезда сразу на проезжую часть, другие считают, что Эгершельду позарез нужна еще одна дорога, и неважно, насколько она близка к жилым домам, поскольку в городе со сложным рельефом подобные издержки планировки неизбежны.

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