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Как проснуться после Нового года со свежей головой, рассказали эксперты

Специалисты поделились лайфхаками, как не болеть утром после вечеринки
Общество 19:00

6 декабря, PrimaMedia. Если употребление спиртного неизбежно, особенно во время праздников, можно сделать заранее так, чтобы утром не чувствовать ужасного похмелья и минимизировать последствия влияния алкоголя на организм. Медики рассказали о пяти способах, как сделать так, чтобы утром не ощущать себя разбитым и больным после вечеринки, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на МедикФорум.

Перед тем как прочесть лайфхаки от сведущих, напомним вам, что употребление алкоголя в любых количествах вредит здоровью. Но, если застолья избежать не удалось, то на заметку возьмите следующие принципы.

Совет No1: есть спаржу. Медики еще девять лет тому назад выяснили, что спаржа может защитить клетки печени от повреждений, а алкоголь как раз и является разрушительным фактором для печени.

Перед тем, как человек приступит к застолью, следует съесть спаржу. Витамины А и С, которые в ней содержатся помогут справиться с алкогольными токсинами.

СоветNo2: употреблять светлые алкогольные напитки. Ученые доказали, что спиртное темного цвета вызывает более сильное похмелье, чем, когда человек пьет светлые напитки.

СоветNo3: расщеплять алкогольные напитки печени поможет витамин В. Перед вечеринкой стоит употребить продукты, в которых он содержится. Это может быть мясо, рыба, яйца, фрукты. Тогда похмелье не будет столь выраженным.

СоветNo4: газировка. О вреде газированных напитков медиками сказано уже немало. Тем не менее, если уж человек намерен пить, то лучше тогда запивать спрайтом. Именно он может сделать похмелье более легким.

СоветNo5: кислород поможет справиться с похмельем, поэтому эксперты рекомендуют чаще выходить на свежий воздух.

Врачи в очередной раз напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя разрушительно действует на организм.

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