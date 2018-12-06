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"Аллигатор" против "Апача": американцы сравнили боевые вертолеты

У каждой машины оказались свои достоинства
Общество 19:20

6 декабря, PrimaMedia. Идея сравнить "два лучших боевых вертолета в мире" — российский "Аллигатор" и американский Apache AH-64E, пришла в голову экспертам из американского издания Business Insider. При этом "Аллигатор" младше своего американского собрата на 22 года, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на Business Insider, "Аллигатор" оказался немного быстрее, его максимальная скорость составляет 196 миль в час (свыше 300 кмч). Apache разгоняется до 188 миль в час и имеет максимальную высоту полета чуть больше, чем у "Аллигатора" — 20 500 футов (примерно 6 250 м) против 18 044 фута (5 500 метров).

"Аллигатор" имеет два несущих трехлопастных винта, что делает его более маневренным в сравнении с американской машиной, которая оснащена традиционным четырехлопастным одиночным винтом и еще одним винтом на хвосте.

Наконец, "Аллигатор" имеет более мощное вооружение. Противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", ракеты класса "воздух-земля" X-25МЛ и 80-мм неуправляемые ракеты C-8 или 122-мм С-13. А модификация Ка-52К оснащена еще и противокорабельными ракетами Х-35, которые поражают цель на расстоянии до 130 километров. Имеется у "Аллигатора" и автоматическая 30-мм пушка 2A42.

Арсенал Apache гораздо скромнее: ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров и 30-миллиметровая пушка.

Однако Apache имеет особенность, которой нет у российского вертолета. Он может управлять беспилотниками, которые передают на борт видео и другую информацию.

военно-воздушные силы (ВВС), военная авиация вертолеты

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