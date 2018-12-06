Итоги подведены!

Жители Владивостока решат, как будут застроены 30 га побережья Амурского залива

В перспективной зоне набережной планируется строительство гостиниц, аквапарка, многоуровневой развязки
Общество 20:40
Побережье Амурского залива. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Администрация города Владивостока объявила о сборе замечаний и предложений по проекту планировки и межевания территории в районе пер. Шевченко на побережье Амурского залива. На площади в 30 га здесь планируется создать общественно-деловой район. Сбор пожеланий и предложений от неравнодушных горожан продлится с 10 по 21 декабря. После этого пройдет публичное обсуждение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На территории в 30 га в перспективной зоне набережной от улицы Анисимова до улицы Батарейной и от моря до улиц Иманская, Авроровская и Мыс Кунгасный планируется строительство нескольких гостиниц, развлекательных и спортивных объектов, жилых домов для 1300 человек, а также многоуровневой развязки, которая в будущем войдет во ВКАД. Предположительно стройка закончится к 2036 году, а первый, дорожный этап строительства продлится до 2021 года. Транспортную доступность нового общественно-делового района обеспечит центральная улица от Мыса Кунгасного по улице Красного Знамени, а также ряд второстепенных.

Для передачи своих пожеланий и предложений по проекту планировки и межевания территории физические лица могут обратить в управление по работе с обращениями граждан администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 15/3. Юридические — в управление делопроизводства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20. Обратиться к городским властям можно и онлайн в разделе "Интернет-приемная" сайта администрации Владивостока.

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим

Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока

Участниками общественного обсуждения могут стать неравнодушные граждане и юридические лица, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты проектом планировки территории и проектом межевания территории в районе пер. Шевченко в городе Владивостоке. Для участия потребуется предоставить о себе ряд сведений: ФИО, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения (выписка из ЕГРЮЛ). Дата проведения общественных слушаний по проекту уточняется.

Итоги общественный обсуждений будут зафиксированы в протоколе и опубликованы на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе "публичные слушания".

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Архитекторы создадут концепцию благоустройства для 24 га побережья Владивостока

набережная строительство
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia