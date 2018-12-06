Жители Владивостока решат, как будут застроены 30 га побережья Амурского залива

В перспективной зоне набережной планируется строительство гостиниц, аквапарка, многоуровневой развязки

Побережье Амурского залива. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Администрация города Владивостока объявила о сборе замечаний и предложений по проекту планировки и межевания территории в районе пер. Шевченко на побережье Амурского залива. На площади в 30 га здесь планируется создать общественно-деловой район. Сбор пожеланий и предложений от неравнодушных горожан продлится с 10 по 21 декабря. После этого пройдет публичное обсуждение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На территории в 30 га в перспективной зоне набережной от улицы Анисимова до улицы Батарейной и от моря до улиц Иманская, Авроровская и Мыс Кунгасный планируется строительство нескольких гостиниц, развлекательных и спортивных объектов, жилых домов для 1300 человек, а также многоуровневой развязки, которая в будущем войдет во ВКАД. Предположительно стройка закончится к 2036 году, а первый, дорожный этап строительства продлится до 2021 года. Транспортную доступность нового общественно-делового района обеспечит центральная улица от Мыса Кунгасного по улице Красного Знамени, а также ряд второстепенных.

Для передачи своих пожеланий и предложений по проекту планировки и межевания территории физические лица могут обратить в управление по работе с обращениями граждан администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 15/3. Юридические — в управление делопроизводства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20. Обратиться к городским властям можно и онлайн в разделе "Интернет-приемная" сайта администрации Владивостока.



Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока



Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока



Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока



Внести предложения и замечания по проекту планировки межевания территории на берегу Амурского залива предлагается всем желающим. Фото: Администрация города Владивостока

Участниками общественного обсуждения могут стать неравнодушные граждане и юридические лица, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты проектом планировки территории и проектом межевания территории в районе пер. Шевченко в городе Владивостоке. Для участия потребуется предоставить о себе ряд сведений: ФИО, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения (выписка из ЕГРЮЛ). Дата проведения общественных слушаний по проекту уточняется.

Итоги общественный обсуждений будут зафиксированы в протоколе и опубликованы на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе "публичные слушания".