Итоги подведены!

Госдума разрешила мошенникам и плагиаторам откупаться от тюрьмы

Госдума приняла в первом чтении инициативу президента РФ
Общество 19:50

6 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы решили расширить список преступлений, по которым будут закрываться уголовные дела в случае полного возмещения ущерба потерпевшему. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла в первом чтении сегодня, 6 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

Таким образом "облегчить ответственность" предлагается за мошенничество, за плагиат и присвоение авторства, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение и растрату.

Документ предусматривает и возможность не привлекать к уголовной ответственности лиц, которые впервые допустили нарушения по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Но также только при условии полного погашения задолженности.

Однако, планируется расширить перечень уголовных дел частно-публичного характера. Так к ним будут относиться нарушения, которые затрагивают только потерпевших (не касаясь третьих лиц и государства) по статьям "Незаконное получение кредита", "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности", "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах" и "Злоупотребление полномочиями". Также заключать под стражу разрешат подозреваемых в злоупотреблении полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.

А изымать электронные носители информации во время обысков станет сложнее. Если изъятие может помешать работе организации, то, согласно законопроекту, необоснованно этого сделать будет нельзя. Законопроект, правда, учтет "исключительные" случаи и порядок изъятия при них.

Не смотря на принятие законопроекта в первом чтении, не все парламентарии были с ним согласны. Многие высказали намерение разработать поправки в законопроект ко второму чтению.

— Если мы будем ловить преступников и давать им штраф и отпускать, а не судить и сажать, то, что с этого будет? Мы же все знаем, что существуют такие предприниматели, которые ходят по квартирам и облапошивают пожилых людей. Так вот этот законопроект именно про этих мошенников. Как это "способствует благоприятной предпринимательской деятельности", о которой говорится в пояснительной записке к законопроекту? – пояснил свою позицию по документу представитель фракции ЛДПР Сергей Иванов – Это все умышленные действия, люди понимают, что делают, — добавил он.

Отметим, законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 24 ноября. Инициатором выступил президент России Владимир Путин.

мошенничество уголовное дело

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