Столица удивила: квартиру в Москве сдают за смешную цену

Объявление о сдаче квадратных метров найдено в интернет-базе недвижимости ЦИАН

6 декабря, PrimaMedia. Оказалось, что и в Москве можно найти жилплощадь, которую сдают по смешным для столицы ценам. Шесть тысяч рублей – столько стоит квартира в Зеленоградском административном округе в месяц. Информагентство выяснило, какие условия предлагают арендаторам за такую цену, передает ИА PrimaMedia.

Объявление о сдаче недвижимости за 6 тысяч рублей вывешено в интернет-базе недвижимости ЦИАН.

Сообщается, что однокомнатное помещение расположено в доме на 18-этаже в Зеленограде на Георгиевском проспекте. Студия занимает всего 22 квадратных метров.

И самое главное – студия без отделки и мебели. То есть за эти деньги арендаторам предлагаются фактически голые стены, которые надо еще за свой счет привести в порядок. Плюс потребуются дополнительные траты на оплату коммунальных услуг.

Ремонт разрешается на усмотрение съемщика квартиры.

В этом же доме сдается еще одна квартира, но с ремонтом и мебелью. Стоят квадратные метры уже 20 тысяч в месяц.