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Россия и обе Кореи намерены создать единую железнодорожную трассу от Пусана до Европы

Переговоры об этом пройдут во второй половине декабря
Экономика 20:10

6 декабря, PrimaMedia. Россия, Северная и Южная Корея намерены сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос о соединении железных дорог. Встреча может состояться во второй половине декабря во Владивостоке или северокорейском Раджине, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на хорошо осведомленный анонимный источник, в настоящее время специалисты из Южной Кореи проводят изучение северокорейского железнодорожного полотна вместе с северокорейскими коллегами.

Уже была обследована западная ветка железной дороги ведущая в расположенный на границе с Китаем город Синыйджу. Вторым участком, который будет обследован после 8 декабря, будет восточный, заканчивающийся в Тумангане, на границе Северной Кореи и России. На основании выводов экспертов полотно будет модернизироваться.

Создание сквозной ветки позволит создать железнодорожную трассу от Пусана до Западной Европы.

В настоящее время реализуется совместный российско-северокорейский логистический проект "Хасан-Раджин". Этот участок дороги уже прошел модернизацию.

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