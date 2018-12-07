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Электронные лицензии сделают бизнес прозрачнее – сенатор Ростислав Гольдштейн

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с членами Правительства дальнейшую цифровизацию государственных услуг
Политика 09:35
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба
Один из новых законопроектов, который касается цифровизации государственных услуг, внедряет в сферу лицензирования так называемую реестровую модель, то есть в реестр вносится каждая новая лицензия в электронном виде, сообщает ИА PrimaMedia.
— Нужный шаг не только в рамках цифровизации и упрощения обмена информацией, но и для прозрачности бизнеса. Реестр будет общедоступным, в него сможет зайти любой, кто хочет проверить компанию, своего партнера настоящего или потенциального. Это укрепляет взаимоотношения, сокращает время проверок, исключает излишние подозрения, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
Ещё один рассмотренный законопроект касается территорий опережающего социально-экономического развития. В этой части несколько изменений. Во-первых, ТОР смогут включать в свои границы прилегающую территорию различных водных объектов – морей, озёр, водохранилищ. Сейчас водные пространства не включаются в ТОР.
— Нововведение позволит расширить круг проектов, с которыми могут заходить инвесторы, включая развитие аквакультуры, — отметил сенатор.
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