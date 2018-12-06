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"Сытых мальчиков" перестанут кормить в школе бесплатно, решили во Владимирской области

Необходимо чтобы адресная помощь доходила до детей из малообеспеченных семей
Общество 20:35

6 декабря, PrimaMedia. Отменить бесплатное питание и повысить стоимость завтраков и обедов предложили депутаты Владимирской областной думы. Инициативу парламентарии объяснили необходимостью обеспечивать едой детей малообеспеченных родителей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Lenta.ru со ссылкой на заявление депутата Николая Горохова, прозвучавшее в эфире радиостанции "Говорит Москва", власти должны экономить на школьниках из богатых семей. "Сытые мальчики, которые выбрасывают хлеб на пол", по мнению депутата, не должны получать ту же еду, что и другие школьники.

"Невозможно всем сестрам по серьгам: надо разделять. Если не хватает денег, должна быть адресная помощь, чтобы дети многодетных, плохо живущих людей не бедствовали. А если распределить всем сестрам по серьгам, то хороших завтраков будет меньше", — предупредил Горохов.

Администрация Владимирской области решила не увеличивать дотацию на питание младшеклассников.

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