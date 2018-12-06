Итоги подведены!

Медведев признался, что ему не нравится пенсионная реформа

Глава правительства назвал принятие решения по данному вопросу выстраданным
Политика 20:40

6 декабря, PrimaMedia. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что принятие пенсионной реформы было единственным шагом, который позволит сделать жизнь пенсионеров лучше. Однако ни ему, ни президенту России выстраданное решение не нравится, передает ИА PrimaMedia.

Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию по итогам года, во время которой озвучил свое мнение относительно принятия пенсионной реформы. По его словам, правительство трудно его принимало, и оно было выстраданным, пишет РБК.

Более того, Медведев признался, что за последние 10 лет принятие реформы стало одним из сложных решений. Понимая при этом, что популярности власти оно не добавит.

Добавив также, что ни он, ни Владимир Путин не в восторге от того, что возраст пенсионерам прибавили. Но если в экономике руководствоваться эмоциями и делать только то, что по душе, страна рискует превратиться с отсталую и слабую.

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