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Стало известно, как будет выглядеть музейно-театральный комплекс во Владивостоке

Конкурс эскизов выиграла архитектурная группа Asymptote Architecture (ВИДЕО)
Общество 20:50
Эскизный проект музейно-театрального комплекса во Владивостоке. Фото: Instagram hani_rashid_architect

6 декабря, PrimaMedia. Американская архитектурная группа "Асимптоте Архитектурэ" под руководством Хани Рашида выиграла закрытый конкурсный отбор проектов будущего музейно-театрального комплекса федерального значения во Владивостоке. Его возведут на месте корпуса ДВГТУ на Аксаковской. Следующим этапом станет рассмотрение обновленных концепций на градостроительном совете фонда в Москве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Instagram Хани Рашида.

Напомним, проект предполагает строительство нескольких зданий, но соединенных между собой внутренним пространством. В проект также включены открытые и закрытые общественные зоны, доступные не только для работников и учащихся комплекса, но и обычных горожан. Кроме того, предусмотрено создание на территории объекта городского парка.

"Мы рады сообщить о победе нашего проекта по строительству нового культурного комплекса во Владивостоке совместно с Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром", – написал Хани Рашид в своем Instagram-аккаунте.

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