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Хакеры массово атакуют российские банки под ликом госучреждений

Злоумышленники отправляют на электронную почту письма с вирусом
Происшествия 21:15

6 декабря, PrimaMedia. Специалисты из сферы кибербезопасности Group-IB отметили, что за последнее время российские банки подверглись массовым атакам со стороны хакеров. Злоумышленники рассылали письма с вирусом якобы от госучреждений, передает ИА PrimaMedia.

Троян RTM содержали все отправленные хакерами 11 тысяч писем, которые получили на свой электронный адрес российские банки и другие государственные учреждения. Цель мошенников была одна – завладеть деньгами, украв их из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем, пишет ТАСС.

По оценке экспертов, одна такая успешная операция и хакеры становятся владельцами 1,1 млн рублей.

В Group-IB сообщают, о том, что вирусные рассылки продолжаются по сей день, поэтому руководство банков, транспортных и промышленных предприятий должно быть начеку.

Известно, что письма мошенники начали рассылать с 11 сентября. 24 и 27 сентября отмечался особый наплыв опасных рассылок.

В ноябре число писем выросло до 4,8 тысячи. За шесть дней с начала первого месяца зимы мошенники отправили уже 784 опасных письма.

В Group-IB просят обращать внимание, что чаще всего хакеры маскируются под Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Министерства труда и соцразвития, УФСИН, прокуратуру и судов, отправляя письма якобы от имени данных управлений.

Названия письма носят, как правило, такие: "Оплата август — сентябрь", "Копии документов", "Служебная записка", "Отправка на четверг", другие.

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