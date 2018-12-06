Минобороны заявило, что американский эсминец не приближался к территориальным водам России

Под контролем корабля ТОФ и морской авиации USS McCampbell ушел в центральную часть Японского моря "демонстрировать отвагу"

6 декабря, PrimaMedia. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американский эсминец не приближался к территориальным водам России больше чем на 100 км. После того как силы Тихоокеанского флота начали выполнять "комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами", USS McCampbell ушел в центральную часть Японского моря "демонстрировать отвагу", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РБК со ссылкой на сообщение Минобороны, американский эсминец в течение всего перехода находился под контролем большого противолодочного корабля ТОФ "Адмирал Трибуц" и самолетов морской авиации. USS McCampbell "продемонстрировал только неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождающих его" российских сил, заявил представитель Минобороны.

Ранее представитель Тихоокеанского флота США лейтенант Рейчел Макмарр сообщала, что в рамках операции "Свободная навигация" американский эсминец прошел близ залива Петра Великого, где находится военная база ТОФ. Целью операции было желание бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются США и другие нации".

Длина USS McCampbell составляет 155 метров, ширина — 20 метров, максимальная скорость хода — 32 узла, экипаж — 380 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк", ракетное и артиллерийское вооружение, зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное вооружение.