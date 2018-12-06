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"Неудачно бежали" - Минобороны прокомментировало подход эсминца США к берегам Владивостока

"Адмирал Трибуц" контролировал переход американского боевого корабля
Общество 22:05
МО прокомментировало подход эсминца США к берегам Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Эсминец ВМС США USS McCampbell не подходил к территориальным водам России ближе чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное заявление ведомства.

По словам военного чиновника, сейчас эсминец находится в центральной части Японского моря на расстоянии 400 км от российской береговой линии.

"Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами", — сказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России контролировали переход американского эсминца в международных водах.

Он также отметил, что USS McCampbell "продемонстрировал только неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождающих его" российских сил.

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