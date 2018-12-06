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Авиакомпания Utair станет первым гибридным перевозчиком в России

"Гибридность" будет реализована возможностью использования новых тарифов с различными вариантами провоза багажа
Общество 22:15

6 декабря, PrimaMedia. Авикомпания Utair предложила для экономных пассажиров тарифы, позволяющие вдвое снизить стоимость билетов. В пресс-релизе авикомпании, говорится, что нормы тарифов ранее не соответствовали потребностям пассажиров, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РБК, стоимость билетов должна упасть на 6,6%. При этом самый дешевый билет снизится в цене вдвое — с 1990 рублей по тарифу "Лайт" до 900 рублей по новому тарифу "Минимум".

Оба тарифа являются безбагажными, по "Лайту" пассажир имеет право на провоз небольшого портфеля или дамской сумки, а также ручной клади весом до 10 кг. "Минимум" ограничивает массу ручной клади пятью килограммами, компенсируя это значительным понижением цены билета. По оценке Utair число пассажиров, путешествующих с небольшим количеством вещей, составляет около 20%. Доплатив 999 рублей пассажир сможет взять в салон дополнительную кладь массой до 10 кг.

Авиакомпания назвала себя первым и единственным в России "гибридным лоукост-перевозчиком", заявив, что экономные пассажиры смогут "конструировать" путешествие, используя комбинацию "Минимума" с возможностью перевоза дополнительной ручной клади.

Действующий тариф "Лайт" после введения нового безбагажного тарифа будет модифицирован в тариф "Оптимум", по условиям которого пассажиры смогут сдавать чемоданы и сумки до 25 кг в багажный салон самолета. Багажный тариф "Стандарт" (сдаваемый багаж до 23 кг плюс ручная кладь до 10 кг) преобразуется в тариф "Премиум", в рамках которого предельный вес багажа будет увеличен. Тариф "Бизнес" останется в неизменном виде.

Билеты по новым тарифам будут продаваться с 10 декабря, а вылеты будут осуществляться с февраля 2019 года.

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