Исследователи: сайты знакомств лишают женщин материнства

По мнению специалистов, женщины стали чаще замораживать яйцеклетки

6 декабря, PrimaMedia. К необычному выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав ситуацию, связанную с сайтами знакомств. Эксперты считают, что из-за богатого выбора мужчины не спешат обременить себя узами Гименея, а женщины вынуждены замораживать свою яйцеклетку, передает ИА PrimaMedia.

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что приложения для знакомств дают мужчинам огромный выбор партнерш и заводить семью и детей сильная половина человечества не спешит, поскольку и так отлично себя чувствует.

В свою очередь, женщинам сложнее стало выйти замуж, а соответственно родить ребенка в полной семье. Специалисты зафиксировали рекордное количество пациенток, которые заморозили свою яйцеклетку, чтобы не опоздать в будущем с рождением ребенка. Такая тенденция связана с тем, что от несерьезного партнера женщина производить на свет потомство не хочет. Заморозив яйцеклетку, она продолжит ждать достойного мужчину, чтобы от него родить. Заморозка яйцеклетки это своеобразная подстраховка, чтобы не столкнуться потом с тем, что с возрастом выносить ребенка станет крайне сложно, пишет МедикФорум.

Виновником в этом исследователи видят приложения для знакомств.