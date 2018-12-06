В России хотят составить список унитарных предприятий, которые «выживут»

С предложением выступили в Госдуме

6 декабря, PrimaMedia. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает создание и деятельность унитарных предприятий, а также ликвидирует уже созданные. Сегодня, 6 декабря, парламентарии в ходе круглого стола обсудили возможность создания на федеральном и региональных уровнях списков унитарных предприятий, которые "выживут", сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, унитарным предприятием называется коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закреплённое за ней имущество.

— Есть предприятия, которые должны быть сохранены. Поэтому мы предлагаем создать такой реестр унитарных предприятий и не только на федеральном, но и на региональном уровнях, конечно, согласовав с антимонопольной службой, — высказал позицию депутат Госдумы, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Помимо этого, он отметил необходимость создания единой стратегии по ликвидации или же преобразованию государственных и муниципальных унитарных предприятий.

— Сохранят ли люди рабочие места, передадут ли имущество государству – все эти вопросы нужно проработать, — пояснил Николай Николаев – Таким образом, мы предлагаем предоставить возможность регионам составить свои списки по унитарным предприятиям, отложить вступление закона в силу на пять лет и разработать дорожную карту по его исполнению, — заключил депутат.

Напомним, законопроект предусматривает введение запрета на создание и деятельность унитарных предприятий, либо изменение видов их деятельности. Кроме тех случаев, когда оно создается для обороны, государственной или общественной безопасности и регламентировано федеральным законом, актом президента или правительства России. Также, если унитарное предприятие создается в сферах естественных монополий или гособоронзаказа как предприятие-исполнитель.

Те предприятия, которые уже существуют, планируется ликвидировать или реорганизовать (решение примет учредитель) до 1 января 2021 года. Отмечается, что данная мера позволит защитить российский рынок, так как унитарные предприятия снижают его конкурентоспособность.

Отвечать за выдачу разрешений на создание таких МУПов и ГУПов будет Федеральная антимонопольная служба. На ноябрь 2018 года в России насчитывалось 17 тыс унитарных предприятий.

При этом, Госдума уже переносила рассмотрение законопроекта в первом чтении. Причиной на тот момент стало отсутствие антикоррупционной экспертизы проекта. Тогда и было принято решение провести публичные слушания по законопроекту

Ранее, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, свою обеспокоенность высказывал директор "Мосфильма" Карен Шахназаров о судьбе коллектива и самой организации, которую он возглавляет. "Киноконцерн "Мосфильм" является государственным унитарным предприятием.