Заболевания головного мозга можно будет лечить дистанционно

Разработка уральских ученых позволит одновременно проводить процедуры сразу для десятка пациентов

6 декабря, PrimaMedia. Аппарат нейростимуляции, улучшающий работу нервной системы, был разработан учеными Уральского федерального университета (УрФУ). Аппарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний головного мозга, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, эффективность нового аппарата нейростимуляции подтверждена клиническими испытаниями. Аппарат представляет собой два электрода, которые крепятся на шее, где располагаются центры управления жизненно важными функциями, и смартфон, осуществляющий управление с помощью мобильного приложения. Данные о состоянии пациента передаются на сервер медицинского учреждения.

По данным ученых лечение может производиться в домашних условиях. Лечащий врач, находящийся на удалении виртуально управляет системой и может одновременно контролировать до десяти пациентов.

"Система показала незаурядные результаты в выведении пациентов из вегетативного состояния, лечении рассеянного склероза, артериальной гипертонии, вегетососудистой дистонии, мигрени, депрессивно-тревожных расстройств, аутизме, восстановлении мыслительной и эмоциональной деятельности, речи, слуха", — рассказали в пресс-службе УрФО.

Теперь перед разработчиками стоит задача поиска партнеров для создания практических образцов устройства.