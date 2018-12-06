Смерть от еды: Роспотребнадзор отметил, что половина россиян умирает от вредной пищи

Россияне употребляют в больших количествах сахар, соль и жирную пищу

6 декабря, PrimaMedia. Роспотребнадзор озвучил печальную статистику. Смертность россиян, по мнению экспертов, связана с неправильным питанием. По крайней мере, половина случаев с летальным исходом происходит из-за того, что человек не следил за своим рационом и употреблял вредную пищу, передает ИА PrimaMedia.

Эксперты отметили, что многие заболевания связаны с неправильным питанием. 63% случаев смерти приходится именно из-за вредной пищи, которой изобиловал рацион граждан. Россияне, как выяснилось, употребляют в больших количествах жирную пищу, соль и сахар, пишет МедикФорум.

Отметили специалисты и рост ожирения среди населения. Причем, как среди мужчин, так и среди женщин. Ожирение опасно для здоровья, провоцируя возникновение ряда заболеваний, в том числе и онкологических.

К развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета ведет потребление пищи, в которой содержится много сахара и соли, а также жирных кислот.