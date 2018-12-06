Владивосток: кто в доме хозяин?

Оказалось, что горожане не могут ответить на всего один простой вопрос

Горожане путают главу Владивостока и главу Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Кто в настоящий момент исполняет обязанности мэра Владивостока — ответ на этот вопрос попытались получить корреспонденты ИА PrimaMedia, задав его жителям приморской столицы. Как выяснилось, почти никто не знает, кто сейчас руководит городом. Большая часть молодежи об этом даже не задумывается, а жители поколения постарше часто путают должность мэра и губернатора.

Напомним, Владивосток остался без главы 13 октября. С этого дня Виталий Веркеенко перестал быть градоначальником. О своем решении покинуть пост он объявил 2 октября в социальных сетях.

"...ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации...", — написал Веркеенко, опубликовав свое заявление об уходе.

Спустя несколько дней он подробно разъяснил свое решение: "...Я вижу и чувствую кризис доверия к власти, для того чтобы его преодолеть, важно выполнять обещания, данные людям. Но в сложившейся системе это, к сожалению, невозможно. В ней заложена программная ошибка — в отношениях между муниципалитетом, краем и федеральной властью.

Сейчас ежегодные поступления налогов во Владивостоке составляют 56 млрд рублей, но в городском бюджете остается всего 6. Еще 6 поступают в виде субсидий и субвенций, и это инструмент подчинения и манипуляций. Несправедливо. Владивостоку, чтобы иметь возможность развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России, нужен статус города федерального значения. Он этого действительно достоин.

Можно сколько угодно говорить о восточном векторе развития государства, но это неосуществимо, пока не изменится сама система. Я знаю, как изменить эту ситуацию, но я не играю в чужие игры и не бегаю по чужим кривым коридорам. "Тараканьи бега" – не мой спорт.

Я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, правоохранительные органы на местах должны работать, а не ждать звонка из Москвы, а чиновники должны любить свой город, а не деньги.

Пока, к сожалению, город не готов к изменениям, слишком много у этого "заинтересантов". В политике есть негласное правило договариваться с "элитами", но это противоречит интересам города. Они либо помогают его развивать и действуют в интересах жителей, либо нет. А если нет, то какие могут быть договорённости?

Я готов жертвовать многим ради города, я могу быть самураем, но точно не буду Дон Кихотом. Я думаю, что я успел сделать главное – изменить идеологию работы администрации, изменить отношение к Владивостоку и, возможно, немного изменить отношение жителей к власти и к своему городу. Спасибо людям за доверие и поддержку, которой так не хватало".

Исполняющим обязанности главы стал первый заместитель мэра Сергей Шерстюк. Впрочем, и.о. главы города вскоре может смениться. Как ранее писало агентство, нынешний начальник хозяйственного управления администрации Приморского края, вице-мэр периода Владимира Николаева и спортсмен-картингист Олег Гуменюк может получить пост вице-мэра Владивостока с дальнейшей перспективой роста до главы города.

На данный момент он проходит проверку на одну из вакансий. Гуменюк подал документы, но пост начальника хозуправления администрации Приморья еще не покинул. Сама проверка занимает порядка двух месяцев. По информации источника агентства, близкого к администрации города, в случае положительного решения по его кандидатуре, он будет курировать дороги и благоустройство, а также ему отойдут полномочия по рекламе.

Согласно процедуре, после ухода Веркеенко дума краевой столицы должна была сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на вакантную должность. Однако рассмотрение этого вопроса откладывалось, а совсем недавно народные избранники решили внести поправки в нормативно-правовой акт, чтобы увеличить сроки всей процедуры с 55 дней до 100. В четверг, 6 декабря, Дума Владивостока внесла соответствующие изменения в положение о проведении конкурса.