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Аудитор Счетной палаты: в ГУПах и МУПах развиваются только директора

Унитарные предприятия себя изжили, считает аудитор
Общество 6 декабря, 23:20

6 декабря, PrimaMedia. Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Максим Рохмистров высказался против сохранения унитарных предприятий в стране, сообщает ИА PrimaMedia.

— Я категорически против такой формы как унитарные предприятия. Ранее создавались такие суррогаты, как временная форма. Эта форма изжила и превратилась в монстра, который не просто тормозит российскую экономику, а грызет ее, — высказался аудитор Счетной палаты.

В подтверждение своих слов он привел в пример космодром "Восточный", где, по словам Максима Рохмистрова, "спиливание денег шло именно через ГУПы (государственные унитарные предприятия)".

— Например, ГУП должен платить 25% от своей прибыли бюджету, а 75% может направлять на развитие предприятия. Но в 99,99% развивается только директор и его семья, а не организация, которую он возглавляет, — добавил аудитор Счетной палаты РФ.

Добавим, унитарным предприятием называется коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закреплённое за ней имущество.

В Госдуму ранее был внесен законопроект, который вводит запрет на создание и деятельность унитарных предприятий, изменение видов их деятельности. Что касается уже существующих, то здесь документом предусмотрена ликвидация или реорганизация МУПов и ГУПов до 1 января 2021 года. Кроме тех случаев, когда предприятие создается для обороны, государственной или общественной безопасности и регламентировано федеральным законом, актом президента или правительства России. Также унитарное предприятие сохраняется, если оно создано в сферах естественных монополий или гособоронзаказа как предприятие-исполнитель.

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