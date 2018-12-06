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Составлен портрет российского коррупционера

Оказалось, что типичные коррупционеры энергичны и коммуникабельны
Общество 6 декабря, 23:30
В России составили портрет типичного коррупционера. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

6 декабря, PrimaMedia. В России составили портрет типичного коррупционера. Оказалось, что коррупционерам присущи многие положительные человеческие качества: энергичность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Портит их только желание брать и давать взятки и жить за счет государства и общества, сообщает ИА PrimaMedia.

Психологический портрет среднестатистического российского коррупционера составили в Университете Генпрокуратуры. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он заметил, что коррупционерам в массовом сознании приписываются такие отрицательные качества как меркантильность, жадность, корыстолюбие. Однако результаты психологических исследований показывают, что коррупционеры обладают массой достоинств. В основном они активные, энергичные, инициативные. Кроме того, коррупционеры общительны и стрессоустойчивы, являются трудоголиками. Как правило, это мужчины, средний возраст которых составляет 40 лет. У них есть семья, дети.

Коррупционеры не злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а на преступления идут не из-за корыстолюбия, а потому что хотят самоутвердиться в обществе, сообщил Куренной.

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