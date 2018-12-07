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Россияне смогут смотреть спутниковое ТВ бесплатно

Но только общедоступные каналы и там, куда не провели цифровое вещание
Общество 00:10

7 декабря, PrimaMedia. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет операторов спутникового вещания вести бесплатную трансляцию общедоступных телеканалов для россиян. Но только в тех районах страны, куда не удалось провести цифровое эфирное наземное вещание, сообщает ИА PrimaMedia.

В ноябре 2018 года Правительство РФ приняло решение о поэтапном отключении аналогового вещания теле— и радиовещания по всей стране.

— По оценке Правительства, порядка 1,6% населения России гарантированно не сможет получать наземный сигнал цифрового телевизионного вещания, — отметил депутат, докладчик по законопроекту Евгений Ревенко.

Таким образом, около миллиона граждан, которые живут в удаленных, труднодоступных населенных пунктах, не смогут смотреть и слушать общедоступные каналы. Цифровое вещание в России будет представлено двумя мультиплексами (пакетами каналов), которые включат в себя 20 телеканалов и три радиостанции.

Строительство цифрового наземного телевизионного и радиовещания предусмотрено программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2018 годы". Чтобы обеспечить цифровым вещанием оставшиеся 1,6% населения, необходимо "выделение дополнительного финансирования в объеме, превосходящем весь объем финансирования" программы сейчас. При этом, спутниковое вещание охватывает 100% территорий Российской Федерации и способно предоставлять данную услугу бесплатно.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, так будет соблюден "конституционный принцип равенства прав и свобод граждан", которое гарантирует государство, в том числе и в "возможности бесплатного просмотра обязательных общедоступных телерадиоканалов". Согласно документу оператор спутниковой связи не сможет отказать гражданину в заключении договора, если он действительно проживает в районе, куда не проведено цифровое вещание.

цифровые технологии телевидение спутниковая навигация связь (телекоммуникации)

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