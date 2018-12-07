Итоги подведены!

Нефть обрушилась на 5% во время саммита стран-членов ОПЕК

Рубль также упал по отношению к доллару и евро
Экономика 00:25
Нефтяная вышка. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

7 декабря, PrimaMedia. Сегодня резко подешевела нефть. Ее стоимость упала сразу на 5% на фоне саммита стран-членов ОПЕК. Российский рубль также упал по отношению к доллару и евро, сообщает ИА PrimaMedia.

Цена нефти марки Brent упала ниже $59 за баррель, цена смеси WTI приблизилась к $50 за баррель на торгах на бирже ICE 6 декабря. В это время на Московской бирже доллар поднялся до 67 рублей, а евро — до 76 рублей.

Нефть обрушилась на фоне саммита стран-членов ОПЕК, который сегодня работает в Вене. Участники организации стран-экспортеров нефти пока не договорились о снижении добычи, что на рынке было воспринято негативно. Кроме того, влияние на нефтяные котировки оказало падение американских фондовых индексов.

доллар рубль нефть евро

Ярулин: Вхождение Бурятии и Забайкалья в ДФО – первый шаг к новому Дальнему Востоку

6 ноября, 17:05
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia