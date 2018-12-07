Нефть обрушилась на 5% во время саммита стран-членов ОПЕК

Рубль также упал по отношению к доллару и евро

Нефтяная вышка. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

7 декабря, PrimaMedia. Сегодня резко подешевела нефть. Ее стоимость упала сразу на 5% на фоне саммита стран-членов ОПЕК. Российский рубль также упал по отношению к доллару и евро, сообщает ИА PrimaMedia.

Цена нефти марки Brent упала ниже $59 за баррель, цена смеси WTI приблизилась к $50 за баррель на торгах на бирже ICE 6 декабря. В это время на Московской бирже доллар поднялся до 67 рублей, а евро — до 76 рублей.

Нефть обрушилась на фоне саммита стран-членов ОПЕК, который сегодня работает в Вене. Участники организации стран-экспортеров нефти пока не договорились о снижении добычи, что на рынке было воспринято негативно. Кроме того, влияние на нефтяные котировки оказало падение американских фондовых индексов.