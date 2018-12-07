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«Валидольная» концовка года: в России резко подорожало популярное лекарство

Стоимость валидола подскочила в ноябре на 15,4%
Общество 00:50
Лекарства. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. В ноябре в России резко подорожало одно из самых известных и распространенных лекарств. Стоимость валидола подскочила за месяц на 15,4%. Также наблюдался рост цен на некоторые другие виды лекарств и медицинских товаров, сообщает ИА PrimaMedia.

Такие данные привел Росстат 6 декабря. Кроме валидола, подорожали кетопрофен, алмагель, йод, бинты и медицинские термометры. Цены на них выросли на 0,9–1,5%. В целом стоимость медикаментов в стране в ноябре увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако некоторые медикаменты подешевели. Стоимость эссенциале форте Н упала на 1,9%, сульфацетамид подешевел на 0,7%, а поливитамины российского производства стали дешевле на 0,6%.

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