Важное открытие сделали американские ученые

Спортзал. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

7 декабря, PrimaMedia. Стало известно, как ускорить обмен веществ. Важное открытие сделали американские ученые из Техасского университета, сообщает ИА PrimaMedia.

Исследователи установили, что даже однократная физическая тренировка с не очень высокой нагрузкой существенно активизирует процесс обмена веществ. Чтобы доказать это, ученым потребовалось провести эксперимент на лабораторных мышах.

Животные совершали пробежку в колесе в течение двадцати минут. Затем было установлено, что физические упражнения держат в тонусе клетки нервной системы, участвующие в формировании аппетита и приеме пищи. Упражнения ускоряют процессы в этих клетках.

Исследователи подчеркивают, что эффект от тренировки сохраняется в течение двух суток. Однако его можно продлить, если заниматься физкультурой чаще.