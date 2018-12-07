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Стало известно, как ускорить обмен веществ

Важное открытие сделали американские ученые
Общество 01:15
Спортзал. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

7 декабря, PrimaMedia. Стало известно, как ускорить обмен веществ. Важное открытие сделали американские ученые из Техасского университета, сообщает ИА PrimaMedia.

Исследователи установили, что даже однократная физическая тренировка с не очень высокой нагрузкой существенно активизирует процесс обмена веществ. Чтобы доказать это, ученым потребовалось провести эксперимент на лабораторных мышах.

Животные совершали пробежку в колесе в течение двадцати минут. Затем было установлено, что физические упражнения держат в тонусе клетки нервной системы, участвующие в формировании аппетита и приеме пищи. Упражнения ускоряют процессы в этих клетках.

Исследователи подчеркивают, что эффект от тренировки сохраняется в течение двух суток. Однако его можно продлить, если заниматься физкультурой чаще.

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