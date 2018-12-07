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В России подорожали сахар, пшено и овощи

Повышение цен на продукты питания в ноябре зафиксировал Росстат
Экономика 01:40
Сахар. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. В России в ноябре подорожали некоторые продукты питания, в частности, сахар, пшено и овощи. Повышение цен на продукты в последний месяц осени 2018 года зафиксировал Росстат, сообщает ИА PrimaMedia.

Статистики отметили, что в 11 регионах России сахар-песок подорожал на 8% и более. Сильнее всего цены на него повысились в Тверской области (на 12,5%). Стоимость пшена в стране увеличилась на 9,6%.

Также Росстат зафиксировал серьезное подорожание овощей и фруктов. Например, цены на огурцы подскочили на 41,4%, помидоры подорожали на 25,5%. Не так сильно, но всё же заметно подорожал и ряд других видов фруктов и овощей. Так, репчатый лук стал дороже на 10%, виноград — на 6%, белокочанная капуста — на 5,4%, бананы — на 3,7%.

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