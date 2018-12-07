Итоги подведены!

Назван самый продаваемый автомобиль в России

Итоги ноября 2018 года на автомобильном рынке подвел Автостат
Экономика 02:10
Автомобили. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Выяснилось, какой автомобиль в России стал самым продаваемым по итогам ноября 2018 года. На первом месте в этом рейтинге модель Lada Granta. Продажи этих авто увеличились на 78,3%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Автостат.

На втором месте в данном рейтинге Lada Vesta. Автомобили этой модели стали также продаваться активнее: их реализация увеличилась на 22,8 %. Также в списке оказались Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris.

В ноябре 2018 года АвтоВАЗ продал на российском авторынке более 33 тысяч автомобилей. Lada попала в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных марок, оказавшись на 48-м месте.

рынок автомобильный

Названы «самые мужские» и «самые женские» автомобили России — ИНФОГРАФИКА

17 ноября, 13:30
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia