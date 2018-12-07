Назван самый продаваемый автомобиль в России

Итоги ноября 2018 года на автомобильном рынке подвел Автостат

Автомобили. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Выяснилось, какой автомобиль в России стал самым продаваемым по итогам ноября 2018 года. На первом месте в этом рейтинге модель Lada Granta. Продажи этих авто увеличились на 78,3%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Автостат.

На втором месте в данном рейтинге Lada Vesta. Автомобили этой модели стали также продаваться активнее: их реализация увеличилась на 22,8 %. Также в списке оказались Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris.

В ноябре 2018 года АвтоВАЗ продал на российском авторынке более 33 тысяч автомобилей. Lada попала в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных марок, оказавшись на 48-м месте.