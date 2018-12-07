Духи в России будут продавать без пробы

Парфюмерные пробники могут исчезнуть с прилавков магазинов уже в 2019 году

Парфюмерную продукцию будут продавать без пробы. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Парфюмерные пробники могут исчезнуть с прилавков российских магазинов уже в 2019 году. Это произойдет из-за внедрения обязательной маркировки парфюмерной продукции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Определена и конкретная дата: пробники духов и туалетной воды могут "испариться" с прилавков отечественных парфюмерных магазинов 1 декабря 2019 года. Такой сценарий вполне реален в случае введения маркировки парфюмерной продукции. Об этом заявил заместитель директора по логистике "Алькор и Ко" ("Л’Этуаль") Андрей Кривенцев.

По его словам, пробники пропадут с полок магазинов, так как всю эту продукцию будет нереально промаркировать. Парфюмерная отрасль, как заметил представитель "Л’Этуаль", самая сложная из попадающих под действие постановления правительства о введении маркировки.