Сердце красавицы склонно к измене: названа особенность ветреных женщин

Открытие сделали ученые из Оксфорда

Рука. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Английские биологи из Оксфордского университета выяснили, какую отличительную особенность имеют непостоянные женщины, склонные к изменам. Оказывается, у таких представительниц прекрасного пола указательный палец длиннее безымянного, сообщает ИА PrimaMedia.

Результаты исследования напечатаны в научном издании Biology Letters. Исследователи объяснили свои выводы тем, что на соотношение длины этих пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Соответственно, женщины с большим содержанием эстрогенов более "феминные", импульсивные, менее удовлетворенные постоянными отношениями.

Более женственное телосложение повышает ценность его обладательницы на "брачном рынке", поэтому она чаще может заниматься импульсивным сексом вне отношений и искать других партнеров, более подходящих. Данная закономерность прослеживается не только у людей, но и у некоторых животных.