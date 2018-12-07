Итоги подведены!

Сердце красавицы склонно к измене: названа особенность ветреных женщин

Открытие сделали ученые из Оксфорда
Общество 04:00
Рука. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Английские биологи из Оксфордского университета выяснили, какую отличительную особенность имеют непостоянные женщины, склонные к изменам. Оказывается, у таких представительниц прекрасного пола указательный палец длиннее безымянного, сообщает ИА PrimaMedia.

Результаты исследования напечатаны в научном издании Biology Letters. Исследователи объяснили свои выводы тем, что на соотношение длины этих пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Соответственно, женщины с большим содержанием эстрогенов более "феминные", импульсивные, менее удовлетворенные постоянными отношениями.

Более женственное телосложение повышает ценность его обладательницы на "брачном рынке", поэтому она чаще может заниматься импульсивным сексом вне отношений и искать других партнеров, более подходящих. Данная закономерность прослеживается не только у людей, но и у некоторых животных.

наука женщины

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