В глаза смотреть! Следственный комитет России внедрит новый детектор лжи

Он будет проверять подозреваемых в коррупционных преступлениях

Следователи испробуют новый детектор лжи. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Следственный комитет России планирует внедрить новый детектор лжи, который будет проверять правдивость показаний по взгляду. На этом детекторе будут проходить проверку подозреваемые в коррупционных преступлениях, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению следователей, данное устройство обладает некоторыми преимуществами по сравнению с обычным полиграфом. Достаточно сказать, что проверка с помощью "глазного" детектора займет в четыре раза меньше времени и не потребует специальной подготовки. Как подчеркивают в СКР, проверке не помешает даже отсутствие у человека одного глаза, а также линзы или очки.

В СКР уже предложили использовать подобный прибор в государственных учреждениях. Устройство уже задействовано во время набора сотрудников в центральный аппарат Следственного комитета.