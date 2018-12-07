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В глаза смотреть! Следственный комитет России внедрит новый детектор лжи

Он будет проверять подозреваемых в коррупционных преступлениях
Происшествия 04:40
Следователи испробуют новый детектор лжи. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Следственный комитет России планирует внедрить новый детектор лжи, который будет проверять правдивость показаний по взгляду. На этом детекторе будут проходить проверку подозреваемые в коррупционных преступлениях, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению следователей, данное устройство обладает некоторыми преимуществами по сравнению с обычным полиграфом. Достаточно сказать, что проверка с помощью "глазного" детектора займет в четыре раза меньше времени и не потребует специальной подготовки. Как подчеркивают в СКР, проверке не помешает даже отсутствие у человека одного глаза, а также линзы или очки.

В СКР уже предложили использовать подобный прибор в государственных учреждениях. Устройство уже задействовано во время набора сотрудников в центральный аппарат Следственного комитета.

коррупция следователи

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