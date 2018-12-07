Георгий Карлов: Для развития российской Арктики нужно, наконец, принять закон!

VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Санкт-Петербурге

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: Пресс-служба

7 декабря, PrimaMedia. Необходим отдельный федеральный закон, охватывающий все аспекты деятельности в Арктике и развития этой территории. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Государственной Думы от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. В рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге депутат провёл дискуссионную площадку по теме "Комплексное обеспечение безопасности в полярном регионе", сообщает ИА PrimaMedia.

— Необходим обобщающий документ, который позволит объединить и дополнить нормативные акты относительно Арктической зоны России, действующие в настоящее время. В нём должен быть определён статус данной территории, полномочия должностных лиц государства и регионов по решению вопросов развития Арктической зоны. Очень важно определить в законе как будут защищены коренные народности Арктики, как будет поддерживаться экология, режим хозяйственной деятельности, финансирование развития, ответственность за нарушения режима, — сказал Георгий Карлов в ходе работы дискуссионной площадки.

По словам депутата, законопроект разрабатывается Правительством Российской Федерации с учетом пожеланий всех заинтересованных лиц, и ожидается, что его внесут в Государственную Думу в начале будущего года. Отмечается, что в значительной степени устарела и не отвечает современным реалиям, установленная более двадцати лет назад система гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в северных районах. Количество населения проживающего в Арктической зоне Российской Федерации продолжает сокращаться.

— В бюджете до 2021 года мы заложили более 16 миллиардов на программу "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". На развитие Арктики частично будут направлены средства, предусмотренные на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока". Но, безусловно, для полноценного развития Арктического региона и обеспечения комплексной системы безопасности, включающей все элементы, этих финансовых средств недостаточно, — сказал Георгий Карлов.

Депутат отметил, что восстановление обороноспособности России в Арктике положительно влияет на развитие инфраструктуры; это дополнительные рабочие места, новые поселения, внедрение новых технологий.

В марте 2015 года была создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, по мнению экспертов, для обеспечения результативности и эффективности программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны необходимо создание профильного федерального органа исполнительной власти.

Напомним, Форум "Арктика: настоящее и будущее" зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, которая способствует решению актуальных вопросов развития Арктики через диалог с гражданским обществом. Ежегодно участие в работе форума принимают более 2000 человек – представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. В 2018 году свои предложения на Форуме представят более 350 спикеров. Тематика дискуссионных направлений Форума охватывает все направления и актуальные аспекты развития Российской Арктики. Программная концепция Форума в 2018 году предполагает рассмотрение этой широкой тематики через призму актуальных современных акцентов.