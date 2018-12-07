Названы самые бюджетные экзотические острова

Отдых там будет недорогим и незабываемым

Любители дайвинга выбирают экзотические острова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Определены самые бюджетные туристические направления для любителей отдыха на экзотических островах. Романтическая пара вполне может уложиться в 50 тысяч рублей за двухнедельный отпуск на островах Филиппин, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама или Камбоджи, сообщает ИА PrimaMedia.

Эти направления оказались наиболее выгодными для отдыха на островах по данным сервиса Skyscanner. Эксперты учитывали средние цены на авиабилеты из разных городов России (как прямые, так и с пересадкой), расходы пары в течение двух недель без учета проживания в отеле. Таким образом сформирован рейтинг островов для экономичного пляжного отдыха под южным солнцем, что очень актуально для жителей средней полосы России зимой.

Самым дешевым островом оказался филиппинский Эль-Нидо, находящийся в Тихом океане. Двухнедельный отдых двух человек с учетом авиаперелета туда-обратно и расходов на острове в среднем будет стоить $664. На втором месте пляжи Шри-Ланки, где отпуск для двоих можно провести за $684.

На третьем месте в рейтинге бюджетных островов Ко Тао в Таиланде. Он популярен среди любителей дайвинга. Провести отпуск на берегу Сиамского залива вдвоем здесь вы сможете за $699. На четвертом месте самый большой остров Вьетнама Фукуок ($713), немного дороже Ко Ронг в Камбодже ($717).