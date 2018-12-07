МОК недоволен решением Мосгорсуда по делу Зубкова

Олимпийские кольца. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) недоволен решением Мосгорсуда по делу президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, сообщает ИА PrimaMedia.

Поводом для недовольства спортивных чиновников МОК стало решение Мосгорсуда признать недействительным вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Александра Зубкова. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК предложил ОКР обеспечить выполнение решения CAS. Если будет установлено, что Россия не выполнила условия Олимпийской хартии, в отношении нашей страны введут новые санкции. Российской сборной может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020. ОКР уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда.

Напомним, что 22 ноября 2018 года МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые олимпийские медали. Однако за день до этого Мосгорсуд разрешил Зубкову сохранить медали, несмотря на решение CAS. Год назад Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в 2014 году, пожизненно дисквалифицирован и лишен двух золотых медалей Игр-2014 в Сочи.