Итоги подведены!

Россиян обяжут регистрировать мобильные телефоны

Регистрация смартфонов и айфонов будет платной
Общество 06:10
Смартфон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. В скором времени россиян могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны в специализированной базе данных. Причем регистрация будет платной. Данное нововведение может быть внедрено с февраля 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Регистрация будет осуществляться по идентификатору абонентского устройства IMEI, которым смартфоны снабжаются при выпуске. Данные поправки в закон о связи обсуждали сенаторы в Совете Федерации. Стоимость регистрации телефона для гражданина может составить 100 рублей.

Данные о владельцах мобильников и их гаджетах занесут в базы данных операторов сотовой связи и в общую государственную базу. Телефоны, не значащиеся в этой базе, не смогут функционировать в сетях российских операторов. Таким способом законодатели собираются победить серый импорт телефонов и поставить барьер на пути использования краденых телефонов.

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