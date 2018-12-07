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Военных пенсионеров пустят по «Миру»: выплаты они будут получать на эти карты

Переход на карты «Мир» будет завершен к 1 июля 2020 года
Экономика 06:40
Банковские карты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Военным пенсионерам в России будут переводить выплаты на карты "Мир", как и остальным пенсионерам. Это касается пенсионеров Минобороны, МВД и других силовых структур. Перевод всех пенсионеров на карты "Мир" планируется завершить к 1 июля 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 года. Постановлением предполагается постепенный перевод пенсионеров на карты системы "Мир" после окончания срока действия международных карт, на которые они сейчас получают свои пенсии.

На 1 января 2018 года численность военных пенсионеров в России превышала 2,5 млн человек. Систему "Мир" стали внедрять после 2014 года, когда международные платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать банки, попавшие под санкции.

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