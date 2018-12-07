14 главных событий выходных 7 — 9 декабря во Владивостоке

Самые интересные городские мероприятия грядущего уикенда

Коллаж. Фото: ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Очередная игра "Адмирала" и выставка художников Приморья, новогодний фестиваль на центральной площади и турнир по поеданию острых бургеров, бесплатная раздача котят и свободное катание на льду "Фетисов Арены", турнир по уличным боям и концерт в приморского картинной галерее — каждый найдет себе событие по вкусу.

Хоккей. "Адмирал" — "Барыс" (6+)

В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19 в Фетисов Арене состоится матч "Адмирал" — "Барыс"(г. Астана).

Когда: 8 декабря в 17:00.

Где: "Фетисов Арена" (ул. Маковского, 284)

Стоимость: от 300 до 2000 руб. Дети до 7 лет проходят бесплатно без предоставления сидячего места.

Открытый каток в "Фетисов Арене" (6+)

Каток "Фетисов Арены" снова приглашает детей и родителей на сеансы свободного катания.

Для тех, кто впервые выходит на лед, есть специальные "ходунки" и прокат коньков — от 26 до 47 размеров. Продолжительность сеанса — 1 час.

Когда: 9 декабря в 15:30, 17:00.

Где: "Фетисов Арена" (ул. Маковского, 284)

Стоимость: взрослый — 300 руб., детский входной билет (до 12 лет) — 150 руб., входной билет без выхода на лед — 50 руб.

Фестиваль "Новогодние сказки" (6+)

Жителей и гостей города ждет пресс-конференция Деда Мороза, который появится на площади в фирменном автомобиле в сопровождении помощников.

Главный герой предстоящего праздника расскажет о сюрпризах, приготовленных в канун празднования Нового 2019 года, и заберёт с собой в Великий Устюг детские письма.

На "Сказочной фабрике Деда Мороза" все желающие смогут приобрести подарки ручной работы от мастеров декоративно-прикладного творчества продюсерского центра "Живи ярче".

Фитнес-флешмоб от преподавателей профессиональной школы фитнеса Надежды Дёминой и Татьяны Павловской.

Завершится мероприятие концертом творческих коллективов.

Когда: 8 декабря с 16:00.

Где: центральная площадь.

Стоимость: бесплатно.

Открытый чемпионат Владивостока по боксу (12+)

Ежегодный открытый чемпионат города по боксу в новом формате — это яркий праздник спорта!

В программе финального дня чемпионата (8 декабря) впервые во Владивостоке — официальные бои "Белых Воротничков".

Расписание:

07 декабря 15:00 — Предварительные и полуфинальные бои;

08 декабря 15:00 — Финальные бои; Бои "Белых воротничков"; Церемония награждения

Когда: 7-8 декабря в 15:00.

Где: спортивный комплекс "Олимпиец" (ул. Батарейная, 2).

Стоимость: бесплатно.

Выставка "Художники Приморья. Наследие" (6+)

С 1 декабря в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи работает масштабная выставка произведений лучших представителей приморской школы изобразительного искусства "Художники Приморья. Наследие" из собрания галереи.

Главная задача проекта – рассказать об истории жизни края и его людей, дать возможность публике всмотреться в портреты приморцев.

Экспозиция знакомит зрителей с широким спектром имен, стилистических направлений, творческих манер художников края в хронологических рамках 1910–2010-е годы.

Когда: 7-9 декабря с 10:00 до 18:00.

Где: Парадный зал Приморской государственной картинной галереи (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: взрослые –200 руб. студенты, пенсионеры – 150 руб.; школьники – 100 руб.

Турнир по уличным боям STRELKA (18+)

STRELKA — это уличные бои в самом прямом смысле. К участию в боях допускается любой желающий.

Регистрация участников проводится через специальную форму на сайте организаторов.

Турниры проходят по правилам ММА, упрощенной версии правил утвержденных Союзом ММА России при участие судей высшей категории.

Когда: 8 декабря с 14:00.

Где: фитнес-клуб Alliance (ул. Жигура, 26)

Стоимость: 300 руб.

Выставка Владимира Старовойтова "Мастерская" (16+)

В декабре 2001 года "АртЭтаж" впервые показал творчество Владимира Старовойтова и открыл нам новое имя — Старый Войт. Выставка так и называлась: "Старый Войт на Миллионке", так как мастерская художника размещалась именно в этом старинном квартале.

Нынешняя выставка — своего рода перекличка с первой выставкой мастера, в то время вернувшегося в город с Сахалина. В залах "Артэтажа" зритель увидит несколько картин сахалинского периода. В целом живописный раздел включает в себя более 30 работ разных жанров, разных периодов и увлечений художника. Строго говоря, на выставке представлены главные темы творчества художника, которые уже хорошо известны зрителю: это музыка и жизнь оркестра, человек-творец во всех его ипостасях — от дирижёра оркестра до старушки на рынке.

Главная идея выставки, как её сформулировал автор, состоит в том, чтобы показать зрителю не выставку отдельных произведений, а саму мастерскую художника как некое целое, определяющее мир живописца и рисовальщика.

Когда: до 9 декабря. Среда-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 11:00-18:00.

Где: музей современного искусства "АртЭтаж" (ул. Адмирала Фокина, 25)

Стоимость: бесплатно.

6-летие "Малого ГУМа" (12+)

На верхнем этаже торгового центра "Малый ГУМ" пройдет большой праздник для горожан всех возрастов. В программе — игровые турниры и творческие мастер-классы, а также конкурс по поеданию чизбургеров на скорость, где каждый последующий бургер будет острее предыдущего.

На мероприятии пройдут творческие конкурсы и мастер-классы от мастерской "Кисточки и краски", на площадке будет работать специальный стенд, где гости смогут сделать 3D-фото на память. В развлекательной зоне "Тритон" пройдут турниры по игре на нескольких игровых автоматах.

Одним из главных событий станет розыгрыш IPhone XR.

Когда: 8 декабря, с 17:00.

Где: торговый центр "Малый ГУМ" (ул. Светланская, 45)

Стоимость: бесплатно.

Выставочный проект "Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов" (16+)

Междисциплинарный выставочный проект "Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов". Это третья интерпретация кураторского проекта Николая Смирнова, Кирилла Светлякова и Дмитрия Замятина "Метагеография. Пространство – Образ – Действие", созданная специально для Дальнего Востока и реализованная совместно с Государственной Третьяковской галереей.



"Метагеография. Пространство – Образ – Действие" объединяет опыты географов, художников и исторических персонажей, принадлежащих к разным эпохам с 1920 по 2010-е годы. Основная часть выставки, где представлены образы пространства России, будет дополнена локальными особенностями, репрезентирующими пространственные представления, мифы и героев Приморья.



В новую интерпретацию выставки также добавлен ряд иностранных художников, живущих и работающих в Гонконге, Шанхае, Лондоне, Париже. Один из разделов экспозиции практически полностью строится на местном контексте, ключевой здесь становится фигура Художника-Робинзона.

Когда: до 13 января 2019 года

Где: центр современного искусства "Заря" (пр-кт 100-летия Владивостоку, 155)

Стоимость: бесплатно.

Приморская танцевальная Олимпиада (6+)

Владивостокский государственный цирк и Общероссийская танцевальная организация приглашают всех на V Юбилейную Приморскую Танцевальную Олимпиаду, которая пройдёт под патронажем танцевального совета Юнеско и Комитета Национальных и Неолимпийских видов спорта России.

В рамках Олимпиады пройдёт рейтинговый турнир для формирования сборной РФ, Открытые Чемпионаты для всех желающих и фестиваль-конкурс для начинающих танцоров.

К участию будут допущены все возрастные категории, начиная от "Бэби " (6 лет и младше), заканчивая возрастной категорией "сеньоры" (50 лет и старше).

Когда: 9 декабря с 10:00.

Где: владивостокский цирк (ул. Светланская, 103)

Стоимость: 650 руб.

Выставка "Карта России. Вехи истории" (12+)

Восемьдесят четыре уникальных музейных экспоната расскажут об основных этапах многовековой истории Российской империи, полной драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений.

На выставке представлены предметы, которые созданы в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Знаковым экспонатом выставки станет ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвящённое строительству транссибирской железной дороги.

Когда: до 11 декабря, с 12:00.

Где: Приморский краевой музей им. Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Стоимость: взрослые — 200 руб., дети — 100 руб.

Концертная программа "Римские каникулы" (12+)

Приморская государственная картинная галерея приглашает на концерт артистов Приморской краевой филармонии "Римские каникулы".

На концерте прозвучат инструментальные композиции и песни из репертуара Энрико Карузо, Марио Ланца, Робертино Лоретти, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Эроса Рамазотти, Пупо, Адриано Челентано.

Исполнители: Илья Астафуров (сопрано), Анна Гамова (сопрано), Наталья Подпоринова (сопрано); инструментальное трио "БаФоЧель" в составе: Валерий Сергеев (баян), Наталья Кривицкая (виолончель), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал); вокально-эстрадный дуэт Натальи Коршиковой и Константина Мищенко.

Ведущая – музыковед Людмила Кравец.

Когда: 8 декабря в 17:00

Где: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: 400 руб. – взрослые, 300 руб. – студенты, пенсионеры, 100 руб. – школьники.

Выставка "Другие Курилы" (6+)

Творческая группа "Художники на Курилах", полвека, с момента создания которой отмечалось в 2016 году, вписала яркую страницу в историю изобразительного искусства Приморья, заняла заметное место в истории художественной жизни России. Благодаря ежегодным поездкам на Курильские острова стали известными Владимир Рачёв, Юрий Волков, Виталий Сёмкин, Владимир Серов, Александр Ткаченко, Анатолий Кацук, Игорь Кузнецов, Евгений Корж, Владимир Снытко, Алексей Плешивцев и другие.

На выставке "Другие Курилы" можно увидеть произведения всех трёх категорий художников: членов Шикотанской группы, их современников, не вошедших в группу, и тех, кто приехал им на смену в 2000— 2010-х.

Когда: до 11 декабря.

Где: Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр-т , 12)

Стоимость: взрослые — 100 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 50 руб.

Благотворительная выставка-раздача котят и кошек (6+)

Предновогодняя выставка-раздача котят и кошек волонтерского движения в защиту животных "Спасем Жизнь".

В программе:

выставка-раздача;

сбор помощи для бездомных животных (корма, лекарства, ветошь);

благотворительная ярмарка изделий ручной работы и имбирных новогодних пряников;

аквагрим для детей.

Когда: 9 декабря, с 11:00 до 15:00.

Где: детский центр "Непоседа" (парк Минного городка, ул. Луговая, 34)

Стоимость: вход бесплатный.