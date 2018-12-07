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Деньги собраны, а капремонта нет: в России сложилась странная ситуация в ЖКХ

Капитальный ремонт недоделали на 200 млрд рублей, собранных с россиян
Экономика 08:35
Деньги собраны, а капремонта нет: в России сложилась странная ситуация в ЖКХ. Фото: Александр Ратников

7 декабря, PrimaMedia. Сумма неосвоенных средств на капремонт в России достигла уже 200 млрд рублей. Граждане недовольны — деньги собраны, ремонта нет. Зависшая сумма скопилась из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, говорят в Фонде ЖКХ. Вместе с тем, эксперты называют взносы, которые люди платят сейчас экономически необоснованными, упирая на то, что платить должны больше, передает ИА PrimaMedia.

Ситуацию с зависшими деньгами в Фонде содействия реформированию ЖКХ объясняют несколькими причинами. Первая — это система управления, УК. Вторая — качество подрядчиков. Есть и третья причина — не учитываются возможности, которые есть в регионе. Однако, граждан мало волнуют причины и "поводы". Ситуация вызывает раздражение: деньги собраны, дом стоит неотремонтированным, пишут "Известия".

По данным Минстроя, в список отстающих включены Орловская и Амурская области, Карелия, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область и ряд других регионов.

Эксперты говорят и о других проблемах в сфере капремонта. Одна из них — приоритетный ремонт ветхих и малоквартирных домов. Кроме того, в список попадают дома, которые являются аварийными и должны скорее идти под снос, чем "под ремонт" — серьезные вложения не улучшают их состояние.

Вместе с тем, специалисты утверждают, что взнос на капитальный ремонт сегодня ниже экономически обоснованного. В среднем по стране размер взноса составляет 7-8 рублей за квадратный метр, тогда как должен быть 13 рублей. Отмечается и то, что россияне платят аккуратно и исправно. Собираемость за капремонт выросла по итогам 2017 года до 92,1%, в 2015 году она составляла только 77%.

капитальный ремонт, капремонт

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