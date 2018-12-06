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Супруга экс-главы Приморья пишет книгу и отмечает день рождения

Сборник поэтических сочинений для детей скоро выйдет в печать
Общество 08:40
Светлана Тарасенко пишет книгу детских стихов. Фото: Instagram Светланы Тарасенко

7 декабря, PrimaMedia. Супруга бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, не сумевшего победить на выборах главы региона по итогам двух туров, после длительного перерыва отметилась сообщением на своей страничке в Instagram, в котором написала теплые слова о Приморье и его жителях. Также она призналась, что заканчивает работу над сборником стихов для детей, сообщает ИА PrimaMedia.

"В свой день рождения вспоминаю Приморье! Это замечательный край и чудесные люди! Прошу прощение у всех моих друзей, что так долго не выходила в "эфир":))) Работала над своей новой книжкой стихов для детей. Осталось несколько "штрихов" и отдаю в печать:) Желаю всем вам здоровья, позитивного подхода к жизни, настроя на развитие и реализацию!!!", — написала Светлана Тарасенко.

В ответ на пост приморские подписчики поздравляют ее с днем рождения и желают всего наилучшего.

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