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Без шика: чиновников госкорпораций ограничили в расходах

В правительстве РФ определили стоимость автомобилей и телефонов
Экономика 08:40
Mercedes-Benz. Фото: pixabay.com

7 декабря, PrimaMedia. Правительство России расширило список госкорпораций и лиц, чьи затраты на профессиональную деятельность будут строго регламентированы госзакупками. При этом вводятся ценовые ограничения на покупку определенных видов товаров. Постановление вступило в силу 7 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

В список включили госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", а также руководство и специалистов наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, — пишет "Парламентская газета".

Чиновникам этих учреждений теперь не положено приобретать смартфоны дороже 15 тысяч рублей и служебные автомобили стоимостью более 2-2,5 млн рублей.

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