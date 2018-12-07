«Спартак-Приморье» одержал третью подряд победу в Суперлиге

Крупно обыгран «Уралмаш»

"Спартак-Приморье" одержал третью подряд победу в Суперлиги. Фото: ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. "Спартак-Приморье" одержал третью победу подряд, на этот раз крупно обыграв "Уралмаш" со счетом 90:73 во Владивостоке в СК "Олимпиец". Самыми результативными игроками в составе команды стали максим Кривошеев и Григорий Мотовилов, набравшие по 18 очков, в составе гостей 15 очков у Аарона Паркса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу БК.

"Спартак" начал матч с рывка "14:2", реализовав на страте 8 из 9 бросков, а "Уралмаш" в этом же отрезке совершил 5 потерь. После тайм-аута Олега Мелещенко гости немного сократили отставание, но к концу четверти приморцы восстановили двузначное преимущество. Во втором периоде благодаря рывку "13:0" уральцы сократили отставание до одного броска, но хозяева не позволили выиграть этот отрезок и к перерыву вновь вернули себе "+11".

"Уралмаш" — неуступчивая команда. В предыдущем туре на Сахалине они выиграли одну из четвертей со счетом 21:2. И во Владивостоке гости постоянно сокращали отставание, но так и не смоли выиграть ни один из отрезков.

В третьей десятиминутке приморцы ни разу не бросили из-за "дуги", а в четвертом периоде сменили тактику в нападении и попали сразу четыре "трешки", доведя разницу в счете до максимальных "+20". "Уралмаш" впервые в этом сезоне возвращается с выезда без побед.

Впереди у "Спартака-Приморье" трехматчевая гостевая серия с "Самарой", ЦСКА-2 и "Востоком-65", а следующие домашние матчи наша команда проведет уже в следующем году, 4 и 7 января.

Суперлига – Первый дивизион. "Спартак-Приморье" (Приморский край) — "Уралмаш" (Екатеринбург) 90:73 (24:14, 21:20, 18:13, 27:26).

"Спартак-Приморье": Кривошеев – 18 очков (5 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Мотовилов – 18 (1 подбор, 7 передач, 2 перехвата), Разумов – 13 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 2 блокшота), Колюшкин – 13 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Вздыхалкин – 13 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Калхоун – 10 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Чиликин – 5 (3 подбора, 1 перехват), Денисов, Бабайлов, Мартынов.