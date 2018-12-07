Торговые центры в России придется строить по-новому

Инспекторам вернули контроль за пожарной безопасностью

7 декабря, PrimaMedia. Инспекторам государственного пожарного надзора предлагают вернуть контроль за обеспечением пожарной безопасности при строительстве торговых центров и на этапе их приёмки. Соответствующий законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ИА PrimaMedia.

Заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности построенного здания или после реконструкции снова будут выдавать органы Госпожнадзора, они же будут проводить государственную экспертизу проектной документации при строительстве объекта, сообщает "Парламентская газета".

Авторы инициативы депутаты Госдумы РФ Петр Толстой и главой Комитета по безопасности Василий Пискарев предполагают, что периодичность проверок установит правительство РФ.

Актуален законопроект стал после трагедии, произошедшей 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, когда погибло 64 человека.

Парламентарии отметили, что Госпожнадзор фактически с 2007 года устранён из сферы контроля за соблюдением норм пожарной безопасности при строительстве зданий, начиная от проектирования и непосредственно до ввода в эксплуатацию.

При этом в законопроекте дается право и гражданам контролировать соблюдение требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений, а также в составе НКО.