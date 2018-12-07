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Неподъемная ипотека - на что могут рассчитывать заемщики, оставшись без денег

Должники могут выбрать один из трех вариантов
Общество 10:10
Неподъемная ипотека - на что могут рассчитывать заемщики, оставшись без денег. Фото: Марина Померанцева

7 декабря, PrimaMedia. Ипотечный кредит, как правило, "съедает" немалую долю доходов семьи. Жизненные обстоятельства заемщиков могут измениться, от потери работы и снижения доходов никто не застрахован. Есть три инструмента, действующих в России, которые могут помочь заемщикам в проблемной ситуации, передает ИА PrimaMedia.

Проблемные заемщики могут выбрать один из трех вариантов для получения помощи. Это реструктуризация, ипотечные каникулы или рефинансирование, пишет РБК.

Программа помощи ипотечным заемщикам действует в России с 2015 года, причем, с прошлого года — в обновленной версии. В этом варианте государство берет на себя обязательство погасить часть жилищного ипотечного долга. Максимальная сумма возмещения по кредиту составит не более 30% остатка суммы кредита, но не свыше 1,5 млн рублей. Воспользоваться этим инструментом могут должники, имеющие хотя бы одного ребенка, а также ветераны боевых действий и инвалиды.

Отмечается, что доход заемщиков должен быть не выше среднего по региону, а ежемесячные платежи по ипотеке — на 30% превышать размер платежа, установленного на момент получения займа. Воспользоваться помощью можно только в том случае, если жилье — единственное, а по метражу соответствует установленным стандартам: для однокомнатной квартиры— не более 45 кв. метров, для двухкомнатной — не более 65, а для "трешки" — не выше 85 кв. метров.

Еще один вариант помощи — кредитные каникулы. Это отсрочка банка на определенный период времени (от месяца до нескольких лет). В этом случае каникулы будут предоставлены за счет увеличения последующих платежей или периода погашения. Рассчитывать на такую программу могут заемщики, "возраст" кредита которых не менее трех месяцев, а просрочек не имеется.

Третий способ — рефинансирование кредита в другом банке. Можно найти банк, который предлагает процентную ставку ниже, а если такового не будет обнаружено — есть возможность изменить срок кредита и, соответственно, размер ежемесячного платежа.

Возможен и четвертый вариант помощи заемщикам в трудной ситуации. Однако, он пока только обсуждается. Напомним, ранее Центробанк предложил позволить ипотечникам приостанавливать выплаты при потере работы или болезни.

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