В доле: для предпенсионеров приняли новые правила наследования

Законопроект вступит в силу с нового года

Пожилые люди. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Обязательную долю в наследстве в новом законе, который вступит в силу с 1 января 2019 года, предусмотрели для мужчин и женщин предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас на обязательную долю в наследстве могут рассчитывать несовершеннолетние дети или нетрудоспособные супруги, родители. По закону они получают менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них по наследству. К нетрудоспособным гражданам относятся в том числе и пенсионеры, а как известно пенсионный возраст скоро повысится, — пишет "Парламентская газета".

По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенникова, могут возникнуть различные ситуации. К примеру, умирает человек, у которого остаётся мама, но в завещании она не упомянута. А маме уже 55 лет, однако, при этом, она не пенсионер. Именно эту категорию граждан, в первую очередь, и затрагивает инициатива.

Отмечается, что таким образом, у людей предпенсионного возраста появится определенная стабильность и в наследственном праве.