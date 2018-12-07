Итоги подведены!

Прокуратура закрыла сайты по торговле поддельными правами и полисами ОСАГО во Владивостоке

Организаторы площадки продавали бланки страховых компаний, лишенных лицензии
Общество 10:40
Прокуратура закрыла сайты по торговле поддельными правами и полисами ОСАГО во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. По инициативе прокуратуры во Владивостоке заблокированы интернет-сайты с информацией о продаже поддельных официальных документов, в том числе страховых полисов ОСАГО и водительских удостоверений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Прокуратура Первореченского района Владивостока в ходе мониторинга сети интернет выявила два сайта, на которых размещена информация о продаже бланков полисов ОСАГО.

Кроме этого, на страницах указанных интернет-ресурсов содержались объявления о продаже бланков КАСКО, водительских удостоверений, предлагались услуги покупки (выкупа) бланков ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии.

В частности, приобретение водительского удостоверения и сдача экзаменов является грубым нарушением прав других участников дорожного движения.

Более того, незаконные приобретение или сбыт официальных документов, а также подделка водительского удостоверения являются уголовно-наказуемыми деяниями.

В целях исключения доступа граждан к такой информации прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время Интернет-ресурсы заблокированы.

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