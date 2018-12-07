Северокорейский траулер вынесло на берег мыса Кунгасного во Владивостоке

Плавсредство село на мель в районе мыса Кунгасный (ФОТО)

Северокорейское судно село на мель на Кунгасном во Владивостоке. Фото: vlnews24.ru

7 декабря, PrimaMedia. В районе мыса Кунгасный во Владивостоке сегодня, 7 декабря, на мель село иностранное судно UN PHA 1. Как пишет сайт vlnews24.ru, это северокорейское судно. Перед тем как встать на мель, оно быстро приближалось к пляжу Кунгасного. Экипаж пытался уйти от берега, но сделать это им не удалось. Иностранцы выбросили якорь. Сейчас на палубе люди отбивают лёд с рубки. Стоит отметить, ещё одно такое же судно дрейфует в нескольких километрах от берега.

ИА PrimaMedia следит за развитием ситуации.